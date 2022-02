Roma, Rizzitelli su Zaniolo: «Via per un’offerta folle. Ma vorrei diventasse un simbolo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex giallorosso Rizzitelli ha commentato le dichiarazioni di Tiago Pinto su Zaniolo

Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato le dichiarazioni del dirigente giallorossi Tiago Pinto su Zaniolo.

PAROLE TIAGO PINTO – «Capisco il general manager giallorosso, penso sia stata una dichiarazione onesta, che punta a non prendere in giro i tifosi. E io preferisco sempre la sincerità alle bugie».

RINNOVO – «Zaniolo ha un accordo fino al 2024, ma nel calcio di oggi non puoi mai permetterti di arrivare fino in fondo, alla scadenza, in caso contrario sei rovinato. È un meccanismo che andrebbe sistemato con delle regole, altrimenti il potere dei procuratori e dei giocatori è troppo forte».

ZANIOLO-JUVENTUS – «Assolutamente sì, mi farebbe strano. Lui e Pellegrini devono diventare i simbolo della Roma del futuro».