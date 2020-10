Stephan El Shaarawy non tornerà alla Roma nonostante ieri sembrasse fosse molto vicino: lo sconforto dell’egiziano

Stephan El Shaarawy non tornerà alla Roma. Nonostante ieri sembrasse cosa fatta il suo ritorno nella Capitale, l’attaccante italo-egiziano rimarrà in Cina. Troppo stretti i tempi per la chiusura dell’affare.

Il giocatore ha esternato tutta la propria delusione per la mancata chiusura dell’affare con una storia su Instagram.