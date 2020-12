Paulo Fonseca è stato espulso in Roma-Sassuolo

Doppia espulsione in casa Roma contro il Sassuolo. Dopo il rosso per doppia ammonizione per Pedro, tra le fila giallorosse è stato espulso anche Paulo Fonseca.

Sul finire del primo tempo, infatti, l’arbitro Maresca ha annullato, dopo aver visionato il Var, un gol alla Roma e le proteste dell’allenatore giallorosso hanno portato il direttore di gara a estrarre il cartellino rosso.