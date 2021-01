Roma, slitta a domani l’arrivo di Reynolds: il motivo

Bryan Reynolds non arriverà oggi a Roma, come inizialmente programmato. C’è stato un piccolo intoppo burocratico relativo ai tamponi

Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, c’è stato un piccolo intoppo burocratico per l’arrivo a Roma di Bryan Reynolds, il quale sbarcherà domani e non oggi a Fiumicino.

Il terzino statunitense è stato costretto a effettuare un nuovo tampone prima di prendere il volo Chicago-Francoforte. Confermato l’esito negativo, semaforo verde per la partenza verso Roma dove a breve comincerà la sua avventura in giallorosso.