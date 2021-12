Roma, Spinazzola corre verso il recupero: può rientrare a fine gennaio

L’esterno della Roma Spinazzola sta recuperando dall’infortunio e potrebbe rientrare per la fine di gennaio

Il nuovo anno potrebbe aprirsi nel migliore dei modi per Leonardo Spinazzola e la Roma. L’esterno azzurro, infatti, che sta recuperando dal grave infortunio patito nel corso di Euro 2020, potrebbe presto tornare in campo.

Come riportato dal Corriere della Sera, a breve avrà un nuovo consulto con il professor Lempaien per verificare per l’ultima volta le sue condizioni. In caso di via libera, Spinazzola potrà tornare a disposizione di Mourinho per la fine di gennaio.