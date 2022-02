Roma, Stankovic su Mourinho: «Il suo valore non si discute, ha bisogno di tempo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex nerazzurro Stankovic ha parlato della stagione di José Mourinho sulla panchina della Roma

Dejan Stankovic, ex calciatore dell’Inter e ora allenatore della Stella Rossa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della stagione fino a questo momento di José Mourinho, suo ex tecnico, sulla panchina della Roma.

LE PAROLE – «Il valore di José non si discute mai. Roma deve concedergli tempo, seguirlo, ascoltarlo. Gli alti e bassi all’inizio sono normali ma i frutti saranno raccolti».