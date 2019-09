Roma, Strootman ammette: «Ho pensato al ritorno»

Roma, arriva la confessione di Strootman: «Se arriva la tua vecchia squadra ci pensi. Il Marsiglia non ha ritenuto buona l’offerta»

Avrebbe avuto del clamoroso il ritorno di Kevin Strootman alla Roma dopo appena una stagione. L’olandese, in un’intervista all’emittente VTBL, ha ammesso che i giallorossi si sono fatti avanti con Marsiglia negli scorsi mesi.

«Il Marsiglia non ha trovato l’offerta interessante o sufficiente. Se il tuo club dice che non sei più il benvenuto e arriva la tua vecchia squadra di certo ci pensi. Ma poi non se n’è fatto niente».