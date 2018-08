Il centrocampista olandese della Roma, Kevin Strootman, ha pubblicato un post su Instagram per rendere nota la nascita della primogenita Jonah Maxime

Alla Roma si festeggia la prima vittoria in campionato arrivata domenica contro il Torino grazie ad una straordinaria rete di Edin Dzeko. Dopo i tre punti ottenuti in Serie A, oggi in casa giallorossa si festeggia un altro lieto evento: il centrocampista del club capitolino, Kevin Strootman è diventato, difatti, papà per la prima volta.

È stato lo stesso giocatore a rendere nota la nascita nella notte della primogenita Jonah Maxime Strootman con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Tantissime le risposte contenenti messaggi auguri da parte dei tifosi e non solo per il calciatore ventottenne e la sua compagna.