Ottime notizie per la Roma: Tiago Pinto è tornato negativo ed è presenta a Trigoria per seguire l’allenamento

Ottime notizie in casa Roma. Tiago Pinto è tornato negativo al Coronavirus ed è presente a Trigoria per seguire l’allenamento della squadra in vista del Derby di venerdì sera.

Il DG giallorosso, risultato positivo al COVID il 5 gennaio, ha voluto parlare con il connazionale Fonseca e salutare la squadra.