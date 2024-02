Roma, De Rossi prepara il turnover dopo l’Europa League

Roma, dopo le fatiche di Europa League Daniele De Rossi pensa al turnover con il Torino per far rifiatare i giocatori

Dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League, strappati contro il solito Feyenoord ai calci di rigore, la Roma oggi scende in campo contro il Torino e, come riportato dal Corriere dello Sport, De Rossi potrebbe decidere di far rifiatare alcuni giocatori, dando il via ad un turnover.

Attenzione quindi ai giocatori a rischio infortunio: fuori Karsdorp e Spinazzola, oltre a Llorente fermato dal trauma cranico e al loro posto Kristensen, Angelino e uno tra N’Dicka e Huijsen accanto a Mancini. Anche Pellegrini dovrebbe essere risparmiato, con Bove e Auoar che si giocano una maglia da titolare. In avanti possibile spazio dal primo minuto per Baldanzi e Zalewski – decisivo nei rigori contro gli olandesi – al posto di Dybala ed El Shaarawy.