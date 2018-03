Roma-Torino 3-0: pagelle e tabellino

Roma-Torino, 28ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Finisce con un netto e fin troppo severo 3˗0 il match tra Roma e Torino. Nel primo tempo, gli uomini di Mazzarri si dimostrano addirittura superiori, riuscendo a contenere e ripartire con efficienza e costanza. Nella seconda frazione di gioco, esce, però, la qualità e la tecnica della Roma che annichilisce completamente l’avversario, imponendogli questo risultato pesantissimo. La Roma consolida il terzo posto mentre il Torino rimane a quota 36, in nona posizione

Roma-Torino 3-0: tabellino

Marcatori: 11′ st Manolas (R); 29′ st, De Rossi (R); 48′ st, Pellegrini (R)

ROMA (4-3-3): Alisson 6.5; Florenzi 6.5, Manolas 6.5, Juan Jesus 6, Kolarov 6.5; Nainggolan 6, De Rossi 7 (39’ st, Pellegrini 6.5), Strootman 6 (43′ st, Gonalons ng); Under 6.5 (31′ st, Gerson ng), Schick 6, El Shaarawy 5.5. A disposizione: Lobont, Skorupski, Capradossi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Antonucci, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco

TORINO (4-3-3): Sirigu 5.5; De Silvestri 5.5 (25′ st, Barreca ng), Nkoulou 5.5, Moretti 6, Ansaldi 5; Baselli 6, Rincon 5.5, Acquah 5.5 (35′ st, Edera ng); Iago Falque 6.5 (23′ st, Niang 5.5), Belotti 5.5, Berenguer 6. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Buongiorno, Rivoira, Valdifiori, Butic. Allenatore: Walter Mazzarri

Arbitro: Fabio Maresca

Note: Ammonizioni: De Rossi (R); Ansaldi (T); Baselli (T)

MIGLIORE IN CAMPO ˗ ROMA:

De Rossi 7: non brilla nel primo tempo, forse per la maggiore pressione del Torino. Nel secondo tempo, insieme a tutta la squadra, esce il vero leader e capitano del gruppo, con la sua dirompenza, la sua tecnica e soprattutto la sua efficienza in zona gol

PEGGIORE IN CAMPO ˗ ROMA:

El Shaarawy 5.5: non una partita impeccabile la sua, rispetto ai compagni di reparto. Non riesce a brillare e la sua presenza risulta a tratti impalpabile

MIGLIORE IN CAMPO ˗ TORINO:

Iago Falque 6.5: è il vero perno offensivo dei granata. Con i suoi dribbling spesso ubriacanti riesce sempre a mettere in difficoltà i difensori avversari, sfornando anche invitanti palle per i compagni. È indubbiamente lui l’uomo più pericoloso dei suoi

PEGGIORE IN CAMPO ˗ TORINO:

Ansaldi 5: nonostante il primo tempo sufficiente, nel secondo la sua prestazione lascia un po’ a desiderare e si rende colpevole del secondo gol della Roma, non salendo a tempo con la squadra e quindi non lasciando De Rossi in fuorigioco

Roma-Torino: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO: La seconda frazione di gioco inizia essenzialmente com’era finita la prima ma la Roma dimostra un piglio maggiore. Con il solito Under, i giallorossi provano a costruire le occasioni più ghiotte ma anche Schick, dopo un inizio difficile, sembra mettere in campo ben altra qualità. E proprio al 11’, la pressione della Roma dà i suoi frutti con Manolas che, di testa, insacca Sirigu. Il Torino sembra scomparire dal campo sotto i colpi continui e insistenti di una Roma in fiducia e al 29’ la difesa si fa trovare completamente scoperta e De Rossi non ha problemi a insaccare. Il Torino ci prova timidamente con Niang, appena entrato, ma senza colpo ferire. Gli uomini di Di Francesco chiudono, poi, i giochi negli ultimi istanti del match con un gran contropiede portato a termine da Pellegrini. È 3˗0

50′ – Finisce qui: 3-0 per i giallorossi

48′ – GOL ROMA!!!! Sugli sviluppi di un contropiede magistralmente condotto, la Roma si trova 5 vs 3 e Pellegrini, tagliando fuori la marcatura di Nkoulou, insacca facilmente alle spalle di Sirigu

47′ – Occasione Roma. Gerson, con un doppio passo, si libera della marcatura di un difensore e mette una palla al bacio per Kolarov, anticipato di un soffio da Edera

45′ – Assegnati 5′ di recupero

43′ – Cambio per la Roma: fuori Stootman, dentro Gonalons

42′ – Ammonizione per proteste indirizzata a Baselli

38′ – Gerson rientra e la mette sul palo lungo alla ricerca di Schick ma la difesa allontana sui piedi di De Rossi, favorito da un buon passaggio di Kolarov: il suo tiro, però, questa volta lascia molto a desiderare

35′ – Terza e ultima sostituzione per il Torino: entra Edera, esce Acquah

33′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione, scontro in area tra Niang e De Rossi: è il granata ad aver la peggio e restare a terra per qualche minuto

31′ – Sostituzione Roma: esce Under, entra Gerson

28′ – GOL ROMA!!!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto in prossimità della linea laterale del campo, Nainggolan rimette in mezzo all’area il pallone e De Rossi, completamente smarcato, insacca con il destro. I difensori del Torino chiedono il fuorigioco ma è stato Ansaldi a tenere in gioco il capitano giallorosso

27′ – Scontro Florenzi-Barreca a centrocampo: è il granata ad avere la peggio

25′ – Seconda sostituzione per il Torino: entra Barreca, esce De Silvestri

25′ – Occasione Roma. Kolarov apre bene per Nainggolan che riesce a muoversi bene tra le maglie della difesa avversaria, servendo a Florenzi uno splendido pallone. Il tiro del nazionale, però, sfiora soltanto la traversa

23′ – Prima sostituzione del match: esce Iago Falque, entra Niang

19′ – Under prova a sorprendere Sirigu con un sontuoso colpo al volo ma la difesa respinge

18′ – Occasione Roma. Schick si destreggia bene in area, mettendo Kolarov nelle condizioni di compiere un ottimo tiro, seppur molto angolato: Sirigu, in maniera molto fortunata, devia in calcio d’angolo

15′ – Su una buona ripartenza, Nainggolan serve un’ottima palla per Schick che non controlla e lascia a Kolarov. Il serbo fa partire un potentissimo cross in mezzo, non toccato da nessuno

11′ – GOL ROMA!!!!! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Manolas rimane da solo in area di rigore, libero da ogni marcatura, e non può fare altro che insaccare di testa

9′ – Fallo di mano di Nainggolan su pressione di Moretti: calcio di punizione per il Torino

8′ – Nainggolan riceve il pallone quasi in maniera casuale, prova a calciare ma il tiro sporcato non impensierisce Sirigu

4′ – Si fa vedere il Torino in avanti con Berenguer che avanza sulla fascia sinistra dopo essersi abilmente della marcatura di De Silvestri. Il suo passaggio filtrante viene, però, intercettato e allontanato

2′ – Sugli sviluppi del calcio di punizione, Under prova a schiacciare di testa ma il suo tentativo viene ribattuto. La palla arriva a Florenzi che scaglia un tiro molto potente verso Sirigu ma un difensore si oppone

1′ – Fallo fischiato a Nkoulou che prende il pallone con le mani, credendo di averlo subito. Maresca è irreprensibile

1′ – Maresca fischia l’inizio del secondo tempo: è il Torino a battere

Le due squadre sono tornate in campo. Nessuna sostituzione per entrambe

SINTESI PRIMO TEMPO: Buon inizio della Roma che prova a rendersi subito pericolosa conquistando un doppio calcio d’angolo con Under. La linea difensiva del Torino si dimostra, però, molto attenta per evitare le pericolose incursioni avversarie e i pericoli sono limitati. Il Torino si muove bene in campo, attutendo i colpi e cercando di ripartire immediatamente mentre la Roma cerca di disorientare la difesa, operando un buon giro palla: nessuna delle due, però, riesce a conquistare vere e proprie occasioni da gol. Il Torino tiene meno palla ma lo fa con grande intelligenza e al 34’ ha una ghiotta occasione per andare in vantaggio con Iago Falque: Allison, però, si oppone ed evita il gol. Raffica di calci d’angolo nei 10’ minuti finali che, però, si concludono con un nulla di fatto. Il Torino si rende pericoloso con Acquah e Iago Falque nel finale ma è, ancora una volta, Allison a sventare le minacce

46′ – Maresca fischia la fine del primo tempo: è 0-0

45′ – Un minuto di recupero

43′ – Occasione Torino. De Rossi in difficoltà perde un pericoloso pallone nella sua metà campo, favorendo la riconquista di Acquah che calcia da fuori area, trovando un attentissimo Allisson

39′ – De Silvestri spinge da dietro El Shaarawy: Maresca fischia il calcio di punizione da posizione interessante ma defilata. Sugli sviluppi dello stesso, il pallone di Kolarov sfila dritto sul fondo

36′ – Fallo di Ansaldi: ammonizione

35′ – Il Torino ha una nuova immediata occasione ma l’arbitro fischia per fuorigioco

34′ – Occasione Torino. Iago Falque prova a sorprendere Allisson con un tiro preciso e angolato ma il portiere brasiliano estende le sue leve e butta la palla in calcio d’angolo

33′ – Occasione Roma. Under calcia con forza e potenza dall’interno dell’area: solo calcio d’angolo, per l’opposizione di Moretti

31′ – Occasione Torino. Sugli sviluppi di un buon rilancio di Rincon, Iago Falque si invola verso Allison, entra in area di rigore e prova un interessante dribbling che carambola sui piedi di Belotti che, a sua volta, calcia con forza di prima intenzione, trovando l’opposizione di un difensore

30′ – Florenzi batte un calcio di punizione troppo sul portiere: Sirigu blocca senza troppi problemi

28′ – Un pasticcio in difesa tra Nkoulou e Ansaldi regala una buona occasione per la Roma dalla rimessa laterale nella metà campo granata

27′ – Iago Falque prova, ancora una volta, a servire Berenguer con un buon taglio ma il pallone è impossibile da raggiungere per l’eccessiva velocità e potenza

25′ – Occasione Torino. Pallone tagliato di Iago Falque in area, soltanto sfiorato da Berenguer. Palla sul fondo

24′ – Under, con la sua qualità, prova a cercare un interessante corridoio per il compagno El Shaarawy ma Nkoulou, attento, sventa il pericolo

20′ – Buon movimento di Iago Falque che attacca la difesa della Roma sorprendendola sulla sinistra. L’ex giallorosso entra in area, prova a disorientare l’avversario con un dribbling ma guadagna solo un calcio d’angolo

18′ – Conclusione alle stelle di Ansaldi che prova a sorprendere il portiere avversario, senza ottenere, però, fortuna

16′ – Manolas intuisce le intenzioni di Acquah ma gli frana addosso rovinosamente: calcio di punizione

15′ – Under accelera improvvisamente sulla destra ma un difensore si oppone e spara in calcio d’angolo

11′ – Schick si destreggia nella metà campo granata palla al piede e viene atterrato dalla pressione spasmodica di Rincon: calcio di punizione da posizione interessante per Kolarov

9′ – Il potenziale pericoloso calcio di punizione battuto da Iago Falque si infrange sulla barriera

8′ – Trattenuta netta di De Rossi nei confronti di Baselli al limite dell’area: ammonizione e calcio di punizione

6′ – Allison, come se fosse un libero, è costretto a uscire dalla sua area di rigore e respingere di testa per evitare l’imbucata di Belotti

5′ – Schick prova a girarsi in area di rigore, esibendo un buon palleggio, ma il secondo mancato controllo rende vana l’occasione

4′ – Bell’apertura di De Rossi per Schick ma la palla molto veloce e centrale viene allontanata da Sirigu

3′ – Manolas cerca l’apertura rasoterra per Under ma Moretti intuisce e allontana la minaccia

2′ – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo ben battuto, Moretti respinge nuovamente in corner

1′ – Primo calcio d’angolo per la Roma, conquistato grazie all’astuzia di Under

1′ – Maresca fischia il calcio d’inizio. È la Roma a battere il primo pallone del match

Roma e Torino sono scese in campo. Stretti insieme e mischiati nel cerchio di centrocampo, i giocatori, in un silenzio straziante, accompagnato dalla melodia di Lucio Dalla, rispettano un minuto di silenzio

In un rigoroso silenzio, accompagnato da un lunghissimo applauso, l’Olimpico si stringe per ricordare il capitano della Fiorentina Davide Astori recentemente scomparso, con la proiezione di un emozionante video riguardante la sua avventura in giallorosso

Roma-Torino: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. Di Francesco sceglie di mandare in campo l’undici titolare, senza particolare turnover: dal primo minuto, quindi, anziché gli ipotizzati Gonalons e Gerson, giocheranno De Rossi e Strootman. Per quanto riguarda la formazione ospite, invece, Mazzarri opta per un solo cambio, rispetto alle previsioni: in attacco, al posto di Niang, partirà dal primo minuto Berenguer.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Schick, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Ansaldi; Baselli, Rincon, Acquah; Iago Falque, Belotti, Berenguer. Allenatore: Walter Mazzarri

Roma-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Dopo una giornata praticamente intera di stop forzato imposto dalla Lega in memoria della scomparsa di Davide Astori, la Serie A riparte con l’anticipo Roma˗Torino. Con la decisiva partita di Champions League agli sgoccioli e le squalifiche di alcuni giocatori, Di Francesco opterà indubbiamente sul turnover: dal primo minuto partirà sicuramente Schick, coadiuvato nel tridente d’attacco da Under e uno tra El Shaarawy e Perotti. A centrocampo spazio a Gonalons e Gerson, con De Rossi e Pellegrini, almeno inizialmente in panchina. In difesa, al posto dello squalificato Fazio, dovrebbe partire il duo Manolas˗Juan Jesus, coadiuvati da Florenzi e Kolarov. Anche Mazzarri dovrà fare a meno di qualche giocatore, in primis l’ex Burdisso, squalificato: per questo la coppia centrale sarà formata da Nkoulou e Moretti; in attacco, invece, al posto di Ljajic infortunato, ci sarà Niang, insieme a Belotti e Iago Falque.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Gerson; Under, Schick, El Shaarawy. A disposizione: Lobont, Skorupski, Capradossi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Strootman, De Rossi, Pellegrini, Antonucci, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Ansaldi; Baselli, Rincon, Acquah; Iago Falque, Belotti, Niang. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Barreca, Buongiorno, Rivoira, Valdifiori, Berenguer, Butic, Edera. Allenatore: Walter Mazzarri

Una delle novità importanti del match sarà la partenza da titolare di Schick, confermata dallo stesso Di Francesco in conferenza: «Patrick è l’unico attaccante che ho a disposizione e giocherà sicuramente dall’inizio mentre Defrel ha qualche problema da smaltire e non sarà convocato». Un elogio anche per gli avversari, le cui prestazioni sono decisamente migliorate rispetto a qualche tempo fa: «Con Mazzarri il Torino è più attento alla fase difensiva, mentre con Mihajlovic era più aggressivo. Conosco bene Walter, è un amico, con lui però non ho bellissimi ricordi. Spero che questa volta vada diversamente».

Non il momento migliore – dopo la vittoria in trasferta contro il Napoli – per affrontare la Roma, e questo Mazzarri lo sa bene: «Affrontiamo la Roma nel peggior momento, ma sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare la mia squadra. Sappiamo tutti quello che i giallorossi hanno fatto la scorsa partita, allo stesso tempo sono curioso della reazione della squadra su un campo così complicato e contro un’avversaria così forte».

Roma-Torino: i precedenti del match

Quella che andrà in scena questa sera all’Olimpico di Roma tra i giallorossi e il Torino sarà la gara numero 146 in Serie g, tenendo conto del bilancio totale delle gare. La Roma è riuscita a imporsi in ben 60 occasioni, la maggior parte delle quali (46) tra le mura amiche. Gli ospiti, invece, hanno conquistato un bottino di 45 vittorie, delle quali solo 13 in trasferta. I pareggi tra le due squadre sono stati 40. Molte le marcature messe a segno nel complesso: 203 per la Roma e 182 per i granata. L’ultima occasione di confronto all’Olimpico risale al febbraio 2017 e vide una netta vittoria della Roma per 4˗1, con le reti di Paredes, Nainggolan, Dzeko e Salah. L’ultima vittoria del Torino nella Capitale risale, invece, al maggio 2007, quando la partita si concluse per 0˗1 grazie alla rete messa a segno da Muzzi.

Roma-Torino: l’arbitro del match

Sarà Fabio Maresca l’arbitro designato per dirigere il match tra Roma e Torino, in programma allo stadio “Olimpico” di Roma questa sera alle 20.45. Per l’arbitro, classe ’81 e napoletano di origine, sarà la gara numero 14 diretta in questa stagione (alle quali bisogna sommare le due di Coppa Italia). Maresca ha già diretto i padroni di casa, in questa stagione, alla 16° giornata, quando gli uomini di Di Francesco pareggiarono 0˗0 al “Bentegodi” di Verona contro il Chievo. Nessuna direzione, invece, per il Torino. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Longo mentre alla postazione VAR siederà Rocchi, assistito da Minelli.

