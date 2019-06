Roma, trattativa col Genoa per Gerson: Zennaro possibile contropartita

Il Genoa vuole Gerson e avrebbe offerto alla Roma due contropartite tecniche. Una potrebbe essere Mattia Zennaro

Gerson è diventato un obiettivo del Genoa. Il club rossoblù ha incontrato la Roma per parlare del futuro del calciatore: il Grifone vorrebbe mettere sul piatto circa 10 milioni di euro e due contropartite.

Possibile l’inserimento di due giovani. Uno potrebbe essere Mattia Zennaro, centrocampista classe 2000 reduce dalla stagione in prestito al Venezia. Al momento però non c’è ancora intesa, le parti si incontreranno nuovamente per parlare del futuro di Gerson.