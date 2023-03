Roma, udienza in corso in procura federale per Mourinho

Udienza in corso per Mourinho: la procura federale lo sta ascoltando per i fatti che hanno portato l’espulsione in Cremonese-Roma

Jose Mourinho è entrato alle 18.00 in procura federale. Il tecnico della Roma sta deponendo in questi momenti sull’espulsione ricevuta in Cremonese-Roma, dopo lo il litigio con il quarto uomo Serra.

Per il rosso, il tecnico è stato squalificato per due giornate, per cui i giallorossi hanno fatto subito ricorso.