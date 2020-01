Roma, ultima chiamata per Kalinic. A Parma lo snodo decisivo

Roma, col Parma sarà l’ultima chiamata per Nikola Kalinic. L’attaccante prova a sfruttare l’assenza di Edin Dzeko

Parma-Roma sarà la gara utile a Nikola Kalinic per mettersi finalmente in mostra. I primi mesi in giallorosso non sono stati positivi e per tale ragione l’ex Fiorentina si è sottoposto a una speciale dieta, volta a ritrovare la condizione fisica.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, si è potenziato muscolarmente e proverà a sfruttare al meglio l’assenza di Edin Dzeko, stasera squalificato e di conseguenza assente.