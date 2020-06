Roma, Zaniolo corre verso il recupero: possibile rientro in gruppo la prossima settimana

Nicolò Zaniolo corre verso il recupero: il classe 2000 potrebbe tornare in gruppo già la prossima settimana

Nicolò Zaniolo compie ulteriori passi in avanti per il rientro in campo. Come riporta Sky Sport nella mattinata di oggi il numero 22 giallorosso si è dedicato su uno dei tre campi di Trigoria, accanto a quello dove si allenavano i suoi compagni, a una sessione specifica di tiri, accanto a un componente dello staff tecnico e a un componente dello staff atletico.

Come riporta l’emittente satellitare già la prossima settimana Zaniolo dovrebbe lavorare in gruppo, prendendo parte anche alle prime partitelle con i compagni di squadra. Se il recupero dovesse proseguire al meglio, Zaniolo potrebbe rientrare nelle rotazioni di Fonseca per le ultime giornate di campionato in modo da mettere minuti nelle gambe e farsi trovare al top della condizione per la ripresa dell’Europa League in agosto.