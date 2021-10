Roma, Zaniolo non si ferma: col Napoli ci sarà

Zaniolo ha recuperato dalla distorsione al ginocchio patita contro in Juventus-Roma e domenica contro il Napoli ci sarà

Nicolò Zaniolo non si ferma e domenica contro il Napoli capolista ci sarà, nonostante la distorsione al ginocchio patita nell’ultima partita contro la Juventus. Ad annunciarlo è stato lo stesso José Mourinho alla vigilia della trasferta di Conference League contro il Bodo/Glimt. Il gioiello della Roma non partirà per la Norvegia, ma in campionato ci sarà.

Zaniolo, come riporta il Corriere della Sera, ha una cartella clinica degli infortuni importante e per questo motivo il club giallorosso lo valuterà giorno dopo giorno ma in un match importante come quello contro il Napoli ci sarà.