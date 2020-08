Ronaldinho, molto presto potrebbe tornare ad esser libero, gli avvocati avrebbero ottenuto la scarcerazione per questo mese

LE MODALITÀ- Ronaldinho dovrebbe tornare in libertà insieme al fratello nei prossimi giorni. Lo scrive Espn e lo riporta Tuttosport, secondo cui gli avvocati dell’ex campione di Milan e Barcellona, accusato di essere entrato in Paraguay con un passaporto falso e ai domiciliari dal 7 aprile in un hotel di Asuncion, avrebbero ottenuto la scarcerazione per questo mese. Come? ammettendo le loro colpe, per poi pagare un’ammenda e presentarsi davanti al giudice ogni mese per un determinato periodo di tempo.