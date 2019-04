Il campione del Barcellona scommette sul Tottenham di Pochettino. Ecco la risposta dell’allenatore degli Spurs – VIDEO

Prima del match contro il Manchester City, Ronaldino aveva espresso la propria opinione su chi vincerà la Champions League. L’ex Barcellona ha sorpreso tutti, dando per favorito il Tottenham.

Una giornalista nella conferenza pre-partita ha riferito le parole del Gaucho a Mauricio Pochettino, tecnico degli Spurs. L’allenatore inizialmente è rimasto stupito, e poi ha risposto così:«Lo ha detto davvero? Wow. Lui si intende molto di calcio, bisogna rispettarlo. Se gente come Ronaldinho crede che abbiamo le qualità per vincere la Champions, allora dobbiamo convincerci di più anche noi». Parole profetiche, visto che poi il Tottenham ha davvero centrato la qualificazione in semifinale.

Ecco il video dell’intervista: