Ronaldo al Manchester City? Ecco i possibili sostituti per la Juve

Sembra essersi ormai scatenata la corsa del Manchester City verso Ronaldo: pronte tre alternative Juve al portoghese

Il Manchester City esce allo scoperto per Cristiano Ronaldo: il club di Pep Guardiola vuole piazzare il colpo CR7 dopo che Kane, a mezzo social, ha dichiarato di voler restare al Tottenham. Mendes è stato a Torino per valutare le prossime mosse.

In caso di addio, come riporta La Gazzetta dello Sport, pronti tre sostituti in casa Juve per Ronaldo: Mauro Icardi, Moise Kean e la novità Luka Jovic.