Ronaldo fiducioso: «Lione? Siamo arrabbiati ma possiamo ribaltarla»

Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro l’Inter di domenica. Queste le parole del portoghese sulla sconfitta maturata a Lione mercoledì sera.

«Queste cose possono succedere, è il calcio. Non siamo contenti della sconfitta di Lione ma questo può capitare in Champions League perché tutte le partite sono difficili. Siamo arrabbiati ma c’è il ritorno in casa e siamo molto fiduciosi di ribaltare il risultato e passare il turno. Ma la priorità ora è vincere le prossime partite. Poi penseremo alla Champions, siamo sereni, concentrati e pronti per le prossime partite».