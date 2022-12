Ronaldo omaggia Pelé: «Era lui il vero fenomeno»

Le parole di Ronaldo il Fenomeno sulla scomparsa di Pelé. Il ricordo dell’ex attaccante di proprietà dell’Inter

Ronaldo il Fenomeno, ex attaccante di Inter e Milan, ha voluto omaggiare Pelé ricordandolo con un’intervista su La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Non c’è consolazione nella consapevolezza: aspettavo, aspettavamo, questo momento da giorni, ma oggi sono triste perché se n’è andato un amico a cui ho voluto bene e che mi ha voluto bene, ancora prima che un emblema del nostro sport, e di tutta la storia dello sport. Un uomo diventato simbolo della bellezza del calcio. Lo hanno detto anche di me, ma quel soprannome che mi porto ancora addosso, Fenomeno, l’ho sempre sentito “largo” quando pensavo a quanto lo era stato lui: era Pelé, il vero Fenomeno. Il più forte calciatore di tutti i tempi, per questo quando mi definivano il suo erede ho sempre sorriso: impossibile. Per questo non l’ho mai sentito come un peso, ma ho sempre voluto considerarlo un orgoglio».