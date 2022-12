Ronaldo: «Per il Brasile mi piacerebbe vedere nomi come Guardiola, Ancelotti o Mourinho»

Ronaldo Nazario, ex attaccante del Brasile, ha parlato del possibile prossimo commissario tecnico della Selecao

Ronaldo Nazario, ex attaccante del Brasile, ha parlato a Mundo Deportivo.

PAROLE – «In panchina mi piacerebbe vedere nomi come Guardiola, Ancelotti o Mourinho allenare il Brasile. Sono solo voci, ma staremo a vedere, e non ci vedo alcun problema a vedere un mister straniero. Con la Croazia non abbiamo saputo perdere tempo nei supplementari dopo il gol. Dovevamo essere più intelligenti».