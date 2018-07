Cuadrado cede la 7 a Cristiano Ronaldo ed ora dovrà scegliere un nuovo numero di maglia, che potrebbe essere il 49

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ha portato Juan Cuadrado a cedere la maglia numero 7 al cinque volte Pallone d’Oro. Il colombiano dovrà sceglierne uno nuovo, ma al momento non si hanno notizie ufficiali, tanto che la sua T-Shirt è anche scomparsa dallo Store bianconero. Secondo qualche indiscrezione, l’ex Chelsea e Lecce potrebbe optare per il numero 49. Non si conoscono ancora le motivazione che potrebbero spingere il giocatore alla scelta di tale numero, ma è immaginabile che essa sia legata comunque al numero 7. Il 49, infatti, non è altro che un 7 elevato al quadrato.