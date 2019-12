Ronaldo, la sorella contro Van Dijk: «Non puoi sederti allo stesso tavolo con Cristiano» FOTO

Ronaldo, la sorella dell’attaccante della Juventus ha ribattuto in modo molto piccato alle affermazione del calciatore del Liverpool

Non ha gradito Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, le dichiarazioni rilasciate ieri da Virgil Van Dijk sul fratello in occasione della cerimonia per il Pallone d’Oro. La risposta è arrivata dai social con un lungo post.

«Caro Virgil, nel posto dove tu stai andando (la premiazione del Pallone d’oro, n.d.r.) Cristiano Ronaldo ci è andato mille volte. Vedi, mio caro Virgilio, Cristiano Ronaldo è stato tre volte campione, cannoniere e miglior giocatore nel Paese in cui giochi. Cristiano Ronaldo è diventato il più grande giocatore di un club che si chiama Real Madrid, ti dice qualcosa? Forse sì perché questo club ti ha persino battuto in finale di Champions League (nel 2018, n.d.r.). Di queste coppe Cristiano ne ha già vinte cinque. E Ronaldo, con i suoi compagni di nazionale, ha schiacciato la tua ‘arancia’ in una finale. E’ stata dura Virgil? Abbiamo pena di te. Vai a vincere i titoli che davvero contano e poi ne parleremo. Quando ne avrai una manciata, davvero importanti, potresti essere in grado di sederti al tavolo con Cristiano».