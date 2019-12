Pallone d’Oro 2019 Van Dijk punge Ronaldo: «Assente? Non sapevo fosse in corsa»

Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool ha lanciato una stoccata a Cristiano Ronaldo, grande assente alla cerimonia del Pallone d’Oro

L’assenza di Cristiano Ronaldo a Parigi per la consegna del Pallone d’Oro ha fatto rumore. Tanto da spingere Virgil van Dijk a pizzicare il portoghese prima dell’ingresso al Chatelet di Parigi.

«Cristiano Ronaldo non ci sarà, un concorrente in meno per il Pallone d’Oro» La risposta del difensore del Liverpool è stata piccante: «Perché, era un concorrente per la vittoria?»