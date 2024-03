Rothen: «L’annuncio di Mbappé ha una data precisa»

Jerome Rothen, ex centrocampista del PSG, ha parlato a RMC Sport del futuro di Mbappé e di quando arriverà l’annuncio

FUTURO MBAPPE’ – «Mbappé firmerà per il Real Madrid, non dico niente di nuovo a nessuno. Lo annuncerà prima dell’Europeo, quando il Paris Saint-Germain sarà eliminato dalla Champions League o quando il Real Madrid sarà eliminato. Finché c’è la possibilità di vedere un PSG-Real Madrid, non annuncerà nulla»