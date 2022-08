Rovella Monza, è UFFICIALE: il comunicato del club brianzolo

Rovella Monza, l’affare è UFFICIALE: arriva il comunicato del club brianzolo che annuncia l’acquisto del centrocampista

Nicolò Rovella è un giocatore del Monza, come comunicato dallo stesso club.

IL COMUNICATO – «Nicolò Rovella è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023.

Nato a Segrate (Mi) il 4 dicembre 2001, entra a far parte del settore giovanile del Genoa nell’estate 2017. Il 3 dicembre 2019 esordisce tra i professionisti con i rossoblù, nella gara casalinga di Coppa Italia contro l’Ascoli e dopo 18 giorni fa il suo debutto anche in Serie A, sul campo dell’Inter.

Nel gennaio 2021 viene acquistato dalla Juventus, che lo lascia in prestito al Genoa, dove si ritaglia uno spazio sempre più importante. Nella stagione 2021-22 colleziona 21 presenze in Serie A, confermandosi uno dei migliori giovani del panorama italiano, prima di fare ritorno alla Juventus.

In bianconero si mette in mostra nel precampionato e viene mandato in campo in tutte le prime tre giornate dell’attuale Serie A.

Dopo il secondo posto agli Europei Under 17 nel 2018, è stato capitano dell’Italia Under 19, prima di entrare a far parte stabilmente degli azzurrini Under 21, con cui ha giocato l’Europeo nel 2021 e si è qualificato per quello del 2023.

Complessivamente vanta 46 presenze in Serie A e 15 con 3 reti nell’Italia Under 21.

Benvenuto Nicolò!».