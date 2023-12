Ruben Sosa: «L’Inter può vincere tutto»

Ruben Sosa, doppio ex storico di Lazio e Inter negli anni ’90, ha parlato a Tuttosport in vista della gara di questa sera

INTER – «I nerazzurri giocano un grande calcio e possono vincere tutto quest’anno. Non solo lo Scudetto ma pure la Champions League. L’hanno già dimostrato nella scorsa stagione il loro valore internazionale. Il merito è soprattutto di una persona…Simone Inzaghi è un uomo molto intelligente e gioca sempre per vincere. Ha trasmesso la sua mentalità alla squadra che lo segue in tutto e per tutto. Lo ritengo un allenatore davvero molto preparato. L’avevo conosciuto ai tempi della Lazio e ci ho parlato qualche volta: già all’epoca mi aveva colpito ed ero sicuro che sarebbe arrivato a grandi livelli. Non mi sono sbagliato».

LAUTARO – «Il Toro è cresciuto molto in questi anni, diventando uno dei migliori calciatori al mondo. Lautaro non è soltanto un bomber straordinario: oltre a segnare tanto, aiuta la squadra facendo un lavoro prezioso per i compagni. Ce ne sono pochi come lui».

IMMOBILE – «Guai a chi mi tocca Ciro! Immobile è un grande attaccante e un vero capitano. Ogni tanto dicono che è finito e questa cosa mi fa arrabbiare. Come si fa a discutere uno che ha fatto 200 gol? Secondo me resta decisivo e può ancora dare molto alla Lazio».