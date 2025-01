Ruggeri: «Incontriamo una squadra fortissima. Ecco cosa deve fare l'Atalanta per battere l'Inter» - %sitenameRuggeri: «Incontriamo una squadra fortissima. Ecco cosa deve fare l'Atalanta per battere l'Inter»%

Ruggeri a Mediaset, il calciatore ha parlato prima di Inter Atalanta, ecco la sua intervista a pochi istanti dall’incontro di Supercoppa italiana, le parole

Matteo Ruggeri ha parlato a Mediaset prima di Inter Atalanta, vale a dire la prima delle due semifinali di Supercoppa italiana che vedrà i nerazzurri impegnati a breve in quel di Riyad, ecco un breve estratto qui riportato delle parole del rivale dei ragazzi di Simone Inzaghi questa sera. Il suo commento sull’incontro:

RUGGERI PRIMA DI INTER ATALANTA – «Sicuramente incontriamo una squadra fortissima, lo sappiamo. Dovremo fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Sappiamo che i dettagli faranno la differenza, dovremo essere molto precisi in tutti i reparti».

COSA SERVE PER BATTERE L’INTER OGGI – «Dobbiamo essere squadra e difendere in 11, poi dobbiamo provare a mettere in difficoltà l’Inter, sappiamo che è una squadra forte in tutti i reparti. Dovremo provare ad essere al top per metterli in difficoltà»