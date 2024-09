Sabatini ESALTA la Juve: «RIDOTTO il gap con l’Inter, sulla lotta SCUDETTO dico QUESTO»

Le parole di Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, sulla lotta scudetto in Serie A

Walter Sabatini ha parlato a Tuttosport della lotta scudetto in Serie A e delle mosse della Juventus.

THIAGO MOTTA – «Motta sta riproponendo a Torino ciò che si è visto a Bologna: una squadra compatta, forte, con le idee chiare nel disegno tattico, con concetti di gioco precisi. Io non ho mai lavorato con Motta, ma l’ho seguito con attenzione».



VLAHOVIC DA 20 GOL – «Sono convinto di sì. Motta ha fatto trovare la porta anche a Zirkzee, che ha tante qualità ma prima di andare al Bologna non era certo un goleador, però con Thiago è andato in doppia cifra. Per come vedo Vlahovic adesso, per la determinazione che mette in campo, sono sicuro che farà tanti gol».

CORSA SCUDETTO – «L’Inter ha qualcosa in più onestamente: lo spartito è quello e San Siro ha una fede incrollabile. C’è osmosi tra squadra e tifosi, non è poco. Però la Juventus ha ridotto il gap e si è avvicinata».

