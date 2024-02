Sabatini: «Thuram sta giocando meglio di Dzeko e Lukaku»

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di Pressing delle prestazioni di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di Pressing delle prestazioni di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «L’Inter ha un particolare che non viene evidenziato, rispetto all’anni scorsi in fase offensiva gioca uguale ma la grande forza di quest’anno è la solidità difensiva. L’Inter lo scorso anno aveva subito 27 gol dopo 22 giornate, quest’anno ha subito soltanto 12 gol nelle stesse partite. Thuram sta giocando meglio non di Dzeko e Lukaku, ma di entrambi messi insieme».