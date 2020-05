Sacchi sull’Italia di Mancini: «Non so dove arriverà, ma chapeau»

Arrigo Sacchi elogia Roberto Mancini per il lavoro svolto fino ad ora alla guida dell’Italia: le parole sugli Azzurri

Nel corso della sua chiaccherata a Sky Sport 24, Arrigo Sacchi ha parlato anche dell’Italia di Roberto Mancini. Ecco il parere dello storico allenatore del Milan.

«Rivoluzione culturale con la Nazionale di Mancini? E’ qualcosa di nuovo per l’Italia, sta facendo un bellissimo lavoro con una situazione assai difficoltosa, la maggior parte delle squadre ha solo stranieri. Sta facendo cose che si avvicinano a un calcio positivo. Non so dove potrà arrivare. Chapeau per lui».