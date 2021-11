Salernitana, Fabiani contro le critiche: «Ho vinto una B, una C e una Coppa Italia...»

Il d.s. della Salernitana Fabiani risponde alle critiche nei suoi confronti

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, in una intervista a La Città ha risposto alle critiche piovute nei suoi confronti negli ultimi tempi.

CRITICHE – «Innanzitutto si fa testamento quando c’è qualcosa di negativo o si sta per morire. Da questo punto di vista, al netto di qualche problemino con riflessi sulla classifica che speriamo di risolvere quanto prima, non vedo motivi di fare testamento. Perché dovrei lasciare con una squadra in Serie A e dopo aver vinto un campionato di B, uno di C e una Coppa Italia?».