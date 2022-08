Federico Fazio, difensore della Salernitana, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro la Roma

LE PAROLE – «Sarà una grande partita oggi, si riparte subito contro una grande squadra come la Roma. Avremo l’aiuto dei nostri tifosi, che vogliono iniziare in modo importante come noi».