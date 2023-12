Salernitana, Iervolino: «Se la squadra non gira la responsabilità è mia»

Le parole di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, al Gran Galà del Calcio: «Per noi una sorpresa essere all’ultimo posto»

Danilo Iervolino ha parlato ieri sera al Gran Galà del Calcio con Tancredi Palmieri di SportItalia. Di seguito le parole del presidente della Salernitana.

«Quando una squadra di calcio non gira il problema è anche una mia responsabilità di alcune scelte. Poca armonia, poca convinzione, equilibrio precario tra giocatori col senso di team di squadra che è un po’ venuto meno e dobbiamo recuperare l’energia. Abbiamo tanti giocatori importanti, tanti nazionali ed è per noi una sorpresa essere all’ultimo posto in campionato. Il calcio è anche questo, il bello e il brutto. Dobbiamo riprendere le energie e rifare un buon cammino sperando in una salvezza difficile ma a cui crediamo ancora».