Salernitana in Serie A, Castori: «Sono pronto. Non vedo l’ora»

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha festeggiato ai microfoni di DAZN la promozione in Serie A. Le sue dichiarazioni.

«Una grandissima emozione e gioia. Vincere un campionato è una cosa stupenda, soprattutto farlo in una piazza come questa. È stato un campionato molto difficile, il traguardo ci riempie di soddisfazione. Il campionato si vince col gruppo, con l’entità morale da squadra. Non esistono segreti. I ragazzi si sono calati fin da subito in questa realtà e oggi raccolgono i frutti del lavoro. Di nuovo in Serie A? È la decima volta che vinco un campionato, considerando le altre categorie. Sono salito in A col Carpi e poi sono retrocesso, ma mi ero ripromesso che ci sarei tornato e l’ho fatto quest’anno. Sono pronto, non vedo l’ora».