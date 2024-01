La Salernitana ha sfiorato l’impresa con la Juventus e ha dato segnali positivi: i commenti dei quotidiani su alcuni dei protagonisti del match

La Salernitana ha sfiorato l’impresa con la Juventus e ha dato segnali positivi, in linea con quanto visto a Verona nella gara precedente. Non ha raccolto punti, è vero, e chiude in ultima posizione il girone d’andata, ma ha certamente spaventato i bianconeri. Lo ha fatto portandosi in vantaggio con il gran gol di Maggiore e andando al riposo avanti: vi è riuscita anche successivamente, quando in inferiorità numerica per l’espulsione dello stesso Maggiore ha comunque costretto Szczesny a tenere alta la guardia. Le statistiche dicono che ovviamente lo sforzo di recupero da parte della Juventus ha portato a una diversa distribuzione dei tiri (8-18), ma sul piano delle occasioni i granata hanno qualche motivo per nutrire rimpianti. La Gazzetta dello Sport ha riassunto così il comportamento della squadra: «Meritava il pari per l’abnegazione, per il senso di squadra. Il rosso a Maggiore è una zavorra troppo pesante, quasi impossibile da compensare».

Chi sono stati i migliori in campo della formazione di Inzaghi? I giudizi sono diversi a seconda della testata.

SAMBIA – voto 6,5. Per La Gazzetta dello Sport è lui l’uomo che è più emerso, anche se condivide la valutazione con diversi compagni. La motivazione è questa: «Qualcosa di travolgente. Finché sta lì, tiene giù Kostic, lo costringe sulla difensiva. Causa inferiorità si sposta in mezzo e regge».

CANDREVA – voto 6,5. Per il Corriere della Sera è l’uomo di maggior valore dei campani ad eccellere: «Metà mestiere, metà talento: da regista occulto, e spacciatore di assist (uno per Simy, spaziale), arretra e riceve palloni».

Tra i due quotidiani milanesi c’è un solo giocatore che divide totalmente, con una differenza significativa.

BRADARIC – Per Gazzetta è meritevole del 6,5: «A sinistra con coraggio e non è colpa sua se proprio lì al 90′ si apre il buco fatale. Incassato l’1-1, scaglia il tiro dell’orgoglio, con Szczesny costretto a distendersi in tuffo». Il Corriere ha tutt’altra opinione e gli attribuisce l’insufficienza con il 5,5: «Prova qualche inserimento, fuori posizione sul pari».