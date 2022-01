Salernitana, vicino Fazio: spunta l’idea Yilmaz

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Salernitana sta per chiudere per l’arrivo di Fazio e spunta una nuova suggestione per l’attacco: Yilmaz del Lille

La Salernitana sta lavorando in questi giorni per il mercato in entrata. Sabatini è al lavoro per definire i primi tre colpi: Sepe dal Parma, Mazzocchi dal Venezia e Fazio dalla Roma.

In queste ultime ore è spuntata anche una suggestione per i campani. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il nome di Burak Yilmaz del Lille nella lista del nuovo ds granata.