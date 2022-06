Salernitana, pronta l’offerta per convincere Cavani: il Matador riflette

La Salernitana è pronta a mettere sul piatto un’offerta per convincere Edinson Cavani a tornare in Italia: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Salernitana è pronta a fare sul serio per Edinson Cavani, in cerca di un nuovo club dove continuare la propria carriera.

Per l’uruguaiano sarebbe pronto un contratto da 2 milioni di ingaggio più bonus legati a presenze e gol. L’attaccante, dal canto suo, sarebbe pronto a valutare la proposta nel caso in cui non ne arrivassero da club che giocano la Champions.