Salernitana Roma, l’Arechi quasi al completo per iniziare con la spinta giusta la stagione

In casa Salernitana c’è entusiasmo, la piazza è calda e lo aveva già dimostrato nella scorsa stagione, contro la Roma previsto un Arechi quasi sold out

Colpi di mercato, entusiasmo e una piazza innamorata della propria squadra. Stiamo parlando della Salernitana e dei suoi tifosi. Una città in fermento per l’esordio in Serie A nella nuova stagione, dopo la salvezza ottenuta al cardiopalmo.

L’entusiasmo di una salvezza storica e la voglia di dare una spinta positiva all’inizio della nuova stagione. Per questo l’Arechi è pronto a vestirsi a festa con circa 30 mila spettatori. Quasi sold out per affrontare Mourinho e i suoi ragazzi. Sarà anche la prima di Dybala, Matic e Wijnaldum in giallorosso, ma i granata vogliono partire con il piede giusto tra le mura amiche.