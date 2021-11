Salernitana Sampdoria, Delio Rossi: «Blucerchiati favoriti, D’Aversa sa il fatto suo»

Il doppio ex Delio Rossi ha parlato in vista del match tra Salernitana e Sampdoria

Delio Rossi, doppio ex di Salernitana e Sampdoria, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato in vista del match tra granata e blucerchiati.

FAVORITO – «Credo senza dubbio la Sampdoria perché dal punto di vista tecnico è di qualità generale ha una rosa e una società più attrezzate. Poi ovviamente nel calcio ci sta tutto ma non partono ad armi pari, la Sampdoria per me è più forte quindi se va come deve andare ha più chance di vincere».

D’AVERSA – «È il nostro mestiere, capita abbastanza sovente d’essere appesi a un risultato. D’Aversa non dimenticate che l’ho avuto anche come giocatore quando allenavo il Pescara e gli sono affezionato anche per questi trascorsi. Dico che è molto preparato, quindi sicuramente sa come affrontare questi momenti e come preparare la squadra nel modo migliore senza sentire troppo le pressioni del momento attuale».

TIFOSO SALERNITANA – «Sono orgoglioso di quegli anni e dei risultati avuti in C, in B e poi in A. Ma dire che sono tifoso è sbagliato: io quando vado in un club sento sempre un’appartenenza a quel club come se fosse il Real Madrid, quindi se mi definissi tifoso farei un torto a tanti altri club a cui sono rimasto molto legato come alla Sampdoria».

