Salernitana Verona, panchine roventi: Nicola e Cioffi si giocano il futuro

La partita tra Salernitana e Verona di oggi pomeriggio è senza dubbio quella con le panchine più roventi di tutta la Serie A.

Nicola e Cioffi si giocano il futuro in 90′ e l’obiettivo è quello di rialzarsi dopo le recenti sconfitte. Quella di Sassuolo può aver fatto male ai campani che puntano a una reazione d’orgoglio soprattutto con la spinta dell’Arechi. A Verona gioco e idee ci sono, ma ultimamente non aiutano i risultati. Ecco perché a Salerno può essere una sfida decisiva in un senso o nell’altro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.