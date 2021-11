Sirigu, sintomi influenzali per il portiere: il comunicato del Genoa

Comunicato ufficiale del Genoa che fa il punto sulle condizioni di Salvatore Sirigu, che oggi ha lasciato il ritiro dell’Italia

COMUNICATO – «Salvatore Sirigu, portiere del Genoa, non ha seguito la Nazionale Italiana nella trasferta in Irlanda del Nord perché questa mattina ha avvertito alcuni sintomi influenzali. Il calciatore eseguiti i test è risultato negativo al Covid-19. Ora rientrerà a Genova per unirsi ai compagni rossoblù appena possibile».