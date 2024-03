Lotta salvezza, quanti punti ci vogliono per la Serie A. I precedenti

Lotta salvezza, ecco quale sarà la media per mantenere la categoria. Ecco i vari confronti per capire la situazione in Serie A

Empoli, Frosinone, Verona, Sassuolo, Cagliari, Lecce e Udinese. Sette squadre in piena lotta per la salvezza in Serie A. La domanda sorge spontanea: qual è stata la media salvezza nei campionati precedenti? Secondo quanto riportato da Pianeta Empoli, dovrebbe stare intorno ai 36/37 punti.

2004-2005: 43

2005-2006: 30

2006-2007: 40

2007-2008: 37

2008-2009: 35

2009-2010: 36

2010-2011: 37

2011-2012: 37

2012-2013: 33

2013-2014: 33

2014-2015: 35

2015-2016: 398

2016-2017: 33

2017-2018: 36

2018-2019: 39

2020-2021: 34

2021-2022: 31

2022-2023: 32