Samardzic: «Futuro? All'Udinese mi trovo bene...»

Lazar Samardzic, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero. Ecco le sue dichiarazioni

Lazar Samardzic, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero. Ecco le sue dichiarazioni.

SAMARDZIC – «Ho sempre cercato di non fare caso alle voci di mercato. All’inizio è stato complicato, ma ho parlato con tanti amici e l’allenatore e mi hanno rassicurato. Mi trovo molto bene a Udine, l’ho sempre detto. Ho l’Udinese nel cuore e voglio crescere ancora qui.

Non è stato facile sentire le persone che parlavano male di me. È vero che sono stato vicino all’Inter poi non è andata a buon fine… Vabbè, lasciamo stare (ride, ndr). Posso ancora migliorare e qui mi trovo bene, tutti sono felici che sono rimasto. Quando mi fermano mi fanno tutti i complimenti e anche la squadra era felice che fossi rimasto. Nessuno mi ha detto che sono una m***a. Questo mi ha aiutato».