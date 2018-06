Non è una serata facile per Jorge Sampaoli, selezionatore dell’Argentina che tanto male sta facendo nel corso di questi Mondiali

Jorge Sampaoli è stato identificato dagli argentini, stampa e tifosi che si tratti, come il fautore principale della disfatta a cui tutti stiamo assistendo. Dopo il pareggio contro l’Islanda, infatti, l’Argentina ha perso 3-0 contro la Croazia. Incertezza tattica, difficoltà a battere a rete, gente come Higuain e Dybala dimenticata in panchina: il commissario tecnico dell’Albiceleste, per usare un eufemismo, ne ha azzeccate davvero poche fin qui. Cattivo presagio fu, qualche settimana fa, la mancata convocazione di Maurito Icardi, capocannoniere della Serie A.

Sui social i tifosi non hanno risparmiato critiche e battutine feroci nei confronti di Sampaoli: chi lo ha invitato ad andare, cortesemente, a quel paese ma anche chi gli ha consigliato un altro lavoro. I paragoni con l’ex ct della nazionale italiana, Giampiero Ventura, poi si sono sprecati, così come le facili ironie sulle braccia tatuate dell’allenatore. Ma non è finita qui perchè ci sarebbe un gesto che ha marchiato la serata nera di Jorge Sampaoli, ovvero una bottiglia lanciata al suo indirizzo. Un gesto che quantifica l’arrabbiatura che la popolazione sudamericana nutre nei confronti del proprio allenatore.