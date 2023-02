Sampdoria, a un passo l’ingaggio di Jesé Rodriguez

Jesé Rodriguez, attaccante attualmente svincolato, sarebbe a un passo dall’approdo alla Sampdoria di Stankovic

Jesé Rodriguez, attaccante esterno attualmente svincolato ed ex stella del Real Madrid, sarebbe a un passo dall’approdo alla Sampdoria di Dejan Stankovic.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Oggi potrebbe essere il giorno buono per le visite mediche del giocatore spagnolo. Jesé Rodriguez a metà gennaio si è svincolato dall’Ankaragucu, club turco, e dunque ha la possibilità di prendere accordi in autonomia insieme all’agente con un nuovo club a parametro zero.