Sampdoria, addio scritto per Murillo: gli indizi non mentono

L’arrivo di un difensore libera Murillo. Il colombiano potrebbe lasciare così la Sampdoria molto presto: le ultime

Il futuro di Jeison Murillo sembra essere già scritto. Nonostante le buone risposte offerte durante il pre-campionato, il difensore colombiano è destinato a lasciare nuovamente la Sampdoria, ma stavolta a titolo definitivo e non più in prestito.

È più la questione economica, rispetto a quella tecnica, a spingere il club blucerchiato verso la ricerca di un altro difensore. I riflettori della società blucerchiata sono accesi in questo momento su Matteo Gabbia (in uscita in prestito secco dal Milan) e Daniele Rugani (che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus).