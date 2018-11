Il difensore Andersen, che interessa a Inter e Juventus, ha rinnovato con la Sampdoria fino al 2022

Tempo di rinnovi in casa Samp: il difensore Andersen, infatti, ha esteso il suo contratto fino al 2022, come annunciato sullo stesso sito della società blucerchiata. Questo il comunicato: «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joachim Christian Andersen. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 20 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2022». La Sampdoria non avrebbe inserito alcuna clausola rescissoria, mettendosi così in una posizione di forza in caso di cessione del giocatore: sarà la società blucerchiata a fare il prezzo. Inter e Juve, le più interessate, sono quindi avvisate.