Unico successo esterno stagionale: Sampdoria Atalanta 2004/2005

L’importante e unico successo esterno dell’Atalanta del 2005. Dalle reti di Makinwa e Natali alla festa con i tifosi nerazzurri contro la Sampdoria

Una delle cavalcate poco citate, ma al tempo stesso più ricordate è sicuramente quella di Delio Rossi: l’Atalanta uscita tra gli applausi nonostante la retrocessione in Serie B, ma autrice di un miracolo salvezza mancato per un soffio. Una squadra che lottava su ogni pallone al di là dei risultati, considerando anche che la prima vittoria in trasferta, avvenne il 20 marzo: una trasferta all’insegna dell’unione.

L’Atalanta è galvanizzata dalla vittoria contro il Parma, e si presenta in casa della Sampdoria con la voglia di conquistare il primo successo esterno della stagione. La voglia è tanta permettere ai nerazzurri di passare in vantaggio dopo 3 minuti di gioco: cross dalla sinistra, sponda per il nigeriano Makinwa che mette in porta lo 0-1 bergamasco. I doriani potrebbero pareggiare subito con un rigore assegnato grazie ad un tocco evidente di Montolivo in area, ma Flachi si fa ipnotizzare da Calderoni.

L’1-1 arriva su una punizione che Doni trasforma, ma non esulta. Tutto finito? Al 68′ punizione di Bernardini dove in mezzo sbuca Cesare Natali che mette la firma sul sorpasso e sulla prima vittoria esterna dei nerazzurri. Il bello però arriva dopo: a due ore dalla fine del match, con i tifosi dell’Atalanta ancora all’interno del Ferraris, la squadra esce dagli spogliatoi per salutare i propri sostenitori. Un grande segno di vicinanza per credere insieme alla salvezza.